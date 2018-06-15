11 ayın sultanı Ramazan’ı geride bıraktık. Daha şimdiden Kurban Bayramı’nın heyecanı hepimizi sardı. Kurban Bayramı’yla ilgili 9 günlük tatil beklentisi ise heyecanı bir kat daha arttırıyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2018 ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte cevabı…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dinimize göre Kurban Bayramı Hicri Zilhicce Ayı’nın 10’uncu, 11’inci, 12’nci ve 13’üncü günlerinde kutlanır. Zilhicce ayı Ramazan ayından sonra gelen üçüncü aydır. Zilhicce ayı aynı zamanda Hicri takviminde son ayıdır.

2018 yılında Zilhicce ayı 12 Ağustos günü başlıyor. 2018 yılında Zilhicce ayının 10’uncu günü ise 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Özetleyecek olursak Kurban Bayramı 2018 12 Ağustos Salı günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü pazartesi gününe denk geliyor ve pazartesi günü yarım gün çalışılacak. Haftanın diğer 4 iş günü (Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ise bayram günleri… Eğer arefe günü yarım değil tam gün izin ilan edilirse 9 Ağustos Pazar gününden, 17 Ağustos Pazar gününe kadar 9 gün izin yapılmış olacak.

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