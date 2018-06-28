Ramazan Bayramı'nın ardından kutlanılan Kurban bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı'nda kesimhanelerle ilgili kurallar ve yaptırımlarda belirlendi. Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak olup bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 255 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara da 625 TL para cezası uygulanacak. Peki , yardım ve dayanışmanın bir bütün olduğu Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

KURBANLIK FİYATLARI

Bu yıl 21 ağustos 2018 da başlayacak olan kurban bayramında küçükbaş hayvan olarak ekseri koç ile koyun tercih edilirken, büyükbaşlarda da dana ve düveler inancımız gereği Allah’ın rahmetine yaklaşılmak için kesilmektedir. Et piyasasının sürekli olarak değişmesi bu yılda kurbanlık alarak dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen kardeşlerimizi oldukça yakında ilgilendirmektedir. Türkiye genelinde her ne kadarda il olarak canlı hayvan fiyatları değişiklik gösterse de 2018 senesin de kilogram başına en az 29 ile 30 TL başlayan fiyatlar göreceğimiz ön görülmektedir.