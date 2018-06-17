Kurban bayramı için şimdiden meraklandıran sorular araştırılmaya başlandı. Bunların başında " Kurban bayramı ne zaman", " Kurban bayramı tatili kaç gün?" vb. sorular var. Biz de sizler için bu soruların yanıtını hazırladık. İşte 2018 Kurban bayramı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

KURBAM BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini terim olarak kurban; ‘Allah’a yakınlaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmektir’ anlamlarına gelmektedir. 2018 Kurban bayramı 21 Ağustos itibariyle başlayacak.

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı 10 Zilhicce 1439

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11 Zilhicce 1439

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe 12 Zilhicce 1439

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma 13 Zilhicce 1439

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramı tatili normalde 4 gündür. Bu yıl Kurban bayramının Salı gününden başlaması akıllarda 9 günlük tatili getirdi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.

Resmi açıklama henüz gelmezken Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor...

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