Küresel Barış Endeksi'nde Türkiye üç sıra geriledi, Kuzey Kore'nin bir basamak üzerinde 149. oldu

Küresel Barış Endeksi'nin 2018 yılı raporunda Türkiye, 163 ülke arasında 149'uncu sırada, Kuzey Kore'nin hemen üzerinde yer aldı.
Türkiye geçen yıla göre endekste üç sıra geriledi.
Avustralya Sydney merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporunda bu kötüleşmeye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "artan bir şekilde sertlik yanlısı tavrının," "komşu ülke Suriye'deki çatışmaların" ve "Suriye'de Kürtlere karşı yeni bir cephe açılmasının" katkısı olduğu kaydedildi.
Endekste 2017 yılında küresel çapta ise barışın arka arkaya dördüncü yıl gerilediği kaydedildi.
"Terör ve iç çatışmalar" bu kötüleşmenin en büyük kaynağı olarak gösterildi, 100 ülkede 'terör faaliyetlerinde' artış yaşandığı kaydedildi.
92 ülkede barış gerilerken, 71 ülkede iyileşme gösterdi.
Sahra Altı Afrika'da 2017 yılında genel olarak bir kötüleşme görülse de, iyileşme gösteren beş ülkeden dördünün de burada olduğu kaydediliyor.
Gayrisafi yurt içi hasılaya oranla askeri harcamalara bakıldığında 102 ülkede düşüş, 59 ülkede artış gözlendi.
Şiddetin küresel ekonomiye maliyeti, satın alma paritesi kapsamında değerlendirildiğinde 14,76 trilyon dolar oldu. Bu, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 12,4'üne ya da kişi başına 1,988 dolara denk geliyor.
Küresel olarak endeskte İzlanda yine birinci sırada geldi.
2008 yılından beri listenin birinci sırasında yer alan İzlanda'yı Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka takip etti.
Suriye son beş yıldır olduğu gibi listenin en sonunda yer aldı. Listenin sonunda yer alan diğer ülkeler ise Afganistan, Güney Sudan, Irak ve Somali oldu.
Listeye göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi barışın en az hakim olduğu bölge. En az barışçıl 10 ülkenin dördü bu bölgede yer alıyor.
Bölgenin silahlı çatışmalar ve istikrarsızlığa rağmen, bir önceki yıla göre 2017'de daha iyi bir duruma geldiği kaydediliyor.
Avrupa kıtası ise, endeksin başlangıcından beri dünyanın en barışçıl bölgesi olmaya devam ediyor, ancak kıtada arka arkaya üçüncü yıl kötüleşme kaydedildiği belirtiliyor. Bu durum "siyasi istikrarsızlık, terör ve suçun artmasına" bağlanıyor.
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bağımsızlık girişimi çerçevesinde artan tansiyon nedeniyle İspanya'nın endekste 10 basamak gerilediği de kaydediliyor.
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