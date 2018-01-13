Güney Kore’nin Pyeongchang kenti 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında 22’nci Kış Olimpiyatları’na ev sahipliğine hazırlanıyor. Güney Kore bu olimpiyatlar için 10 milyar dolar harcadı. Ancak Seul hükümetinin bu tesisleri gelecek yıllarda bir olimpiyat veya dünya şampiyonasında yeniden kullanabileceği şüpheli. Çünkü Kanada’da yapılan bir araştırma küresel ısınma nedeniyle, Kış Olimpiyatları’na daha önce ev sahipliği yapmış kentlerin önemli bir bölümünün 2050’de kayak merkezi olmaktan çıkacaklarını ortaya koydu. Waterloo Üniversitesi’nde yapı- lan araştırmaya göre, 1926’dan beri dört yılda bir yapılan Kış Olimpiyatları’nda ev sahipliğini üstlenen 21 kentten 9’u öyle ısınacak ki değil olimpiyat düzenlemek, kış ortasında kar bile bulamayabilirler.

LİSTEDE SOÇİ DE VAR

Bu kentler arasında son kış olimpiyatlarını düzenleyen Rusya’nın Soçi kenti başta geliyor. Araştırmaya göre aslında yazlık sayfiye kenti olan Soçi’de 2050’den sonra şubat ayında kar yağma olasılığı sadece yüzde 30. 1936 Olimpiyatları’nın ev sahibi Almanya’nın Garmisch-Partenkirchen ve 2010 Oyunları’nın düzenlendiği Kanada’nın Vancouver kentlerinde ise 2050’den sonra şubat ayında kar yağma olasılığı bugüne göre yarı yarıya az. Norveç’in Oslo (1952), Fransa’nın Chamonix (1924), Avusturya’nın Innsbruck (1964 ve 1976) Bosna Hersek’in Saraybosna (1984) Fransa’nın Grenoble (1968) ve ABD Squaw Valley (1960) kayak merkezlerinde de 2050’den sonra kayak yapmak için yeterli kar bulma olasılığı oldukça düşük.

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