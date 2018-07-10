Küresel sağlık harcamaları global enflasyonu üçe katladı

Marsh & McLennan Şirketler Grubu’nun uluslararası çalışan yan hakları konusunda faaliyet gösteren iş kolu Mercer Marsh Benefits’in “Mercer Marsh Benefits 2018 Dünyada Sağlık Trendleri Araştırması” yayınlandı. 62 ülkeden 225 sigorta şirketi ile yürütülen araştırmanın sonuçları, özel sağlık sigortası maliyetlerinin, gelişmiş ekonomilerin önemli bir kısmında enflasyonun neredeyse üç katı oranında artışa geçtiğini ortaya çıkardı.
Araştırma sonucunda şirketlerin yalnızca %14’ünün çalışanlarına çok kapsamlı koruyucu yaşam tarzı programları sunduğu belirlendi. Ruh sağlığının dünya genelinde en büyük üçüncü risk faktörü olarak öne çıktığının belirtildiği araştırmaya göre, işverenlerin bu duruma yeterince eğilmediği, sigorta şirketlerinin %40’ına yakın bir kısmının da işveren sağlık sigortalarına terapi ve danışmanlık hizmetlerini dahil etmediği ortaya çıktı.
6 sigorta şirketinden 1’i dijital alanda yok
Çalışanların tüketici düzeyinde kusursuz bir dijital deneyim beklentisi içinde olduğuna da dikkat çekilen araştırmada, işverenlerin ve sigorta şirketlerinin dijital ve veri kapasitelerine de yatırım yapması gerekirken, global pazarlardaki her 6 sigorta şirketinden 1’inin dijital alanda varlık göstermediğinin tespit edildiği aktarıldı.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercer Marsh Benefits Uluslararası Lideri John Deegan, “Sağlık masraflarının (ABD dışında) giderek artış gösterdiği bir ortamda işverenler, sağlık yan haklar programların amacını ve tasarımını sorguluyor. Devam eden dijital sağlık devrimini düşündüğümüzde, ilerlemeye açık işverenlerin sağlık ve sosyal hak ilkelerini yeniden tanımladıklarına ve pek çoğunun acil durumlarda hastane ortamında tedavi hizmeti sunulmasına dayanan geleneksel sağlık sigortası tasarımlarını sorguladıklarına tanık oluyoruz. Ayrıca çıkış noktası ABD olsa da, hizmet sağlayıcılara verilen hizmet karşılığında ücret ödenmesi yerine sonuçlara göre ödeme yapılmasına dayalı değer temelli bir anlayışa hızlı bir geçiş yapılmasını sağlayan köklü dönüşüm, sigortacıların da inovasyonlar geliştirmelerini gerektiriyor” dedi.
Türkiye’de de sağlık harcamaları artışta
Marsh Genel Müdür Yeşim Aksüt ise küresel çapta sağlık trendlerine paralel olarak Türkiye’de de sağlık harcamalarının artışa geçtiğini vurguladı. Sağlık hizmeti sağlayan kurumların fiyat tariflerini belirlemelerine etki eden en önemli faktör olan Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı’nın bu yılın başında, bir önceki yıla göre %12,9 oranında artış gösterdiğine dikkat çeken Aksüt, şu açıklamaları yaptı:
“Ne yazık ki bu artış hizmet sağlayan kurumların tedavi maliyetlerine direkt olarak yansıdı. Ayrıca neredeyse tamamı yabancı para birimine endeksli tıbbi her türlü cihaz alımları da yılın başından bugüne Türk Lirası’nın yaşadığı %26 civarındaki değer kaybından olumsuz etkilendi ve bu hastanelerdeki tedavi maliyetleri üzerine etki etti. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan özel sigorta şirketleri de sağlık sigortası prim hesabında medikal enflasyon oranını minimum %14 olarak almaya başladılar. Bu nedenle bu oranın artma olasılığını da göz önünde bulundurarak işverenlerin çalışan özel sağlık
sigorta programını kurgularken daha bütünsel bir yaklaşımı benimsemeleri gerekli.”
Çalışan ihtiyacına göre paket yapan şirketler artıyor
Mercer Yan Haklar Danışmanlığı Direktörü Can Suntay da Türkiye’de 3 milyon kişinin özel sağlık sigortası kullandığını, bu rakamın yaklaşık 1 milyonunun ise yurtdışında sağlık hizmeti alabilmek adına seyahat sigortasına sahip olduğunu söyledi.
“Ortalama yaşın 32 olduğu Türkiye’de, doğurganlık oranındaki azalma eğilimi, genç nüfusun yaşlanarak sağlık hizmetlerine daha çok ihtiyaç duyulacağı zamanların yaklaşması, devlet ile özel sektörü bu alana yatırım yapmaya ve yaratıcı çözümler geliştirmeye zorluyor” açıklamasını yapan Suntay, sözlerine şöyle devam etti:
“2018 yılı için öngörülen %14’lük medikal enflasyon oranı ile birlikte bu sektördeki fiyat artışlarını yönetebilmek için devletin ve şirketlerin belirli önlemleri hayata geçirmeye çalışarak sağlık sigortalarını daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir kılmaya çaba sarf etmeye başlayacaklarını öngörüyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’nın çıkışı ile birlikte bu ürünün sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı belirli yerlerde yaygınlaşacağını öngörüyoruz."
Bu kapsamda Esnek Yan Haklar Programları aracılığıyla, standart seviye sağlık sigortası içeriğinde değişikliğe giden, çalışanlarının sahip oldukları başka bir yan haktan bütçe üreterek (veya ücretten kesinti yoluyla) daha iyi bir sağlık sigortası paketi almasına imkanı veren ve çalışan ihtiyacına göre paketi değiştirme imkanı sunan şirketlerin sayısının arttığını belirten Suntay, “Bu vesileyle kurumların büyük veriye hakim olmaya çalışarak dijitale daha fazla yatırım yapacakları bir zamandan geçeceğimizi öngörüyoruz. Ve sağlık alanında da bu yatırımların hızlanarak bireysel taleplerdeki operasyonel süreçleri
kolaylaştırıp müşterilerin bilinçlenmesine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
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