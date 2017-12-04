Kürk Mantolu Diva Bülent Ersoy

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, sahneye siyah bir kürkle çıkan Diva, üç saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahne kenarında bir görevlinin sürekli gelip düzelttiği kürkünü dinleyicilere gösterip “Bana da çok yakıştı be” diyerek kahkaha atan Ersoy için izleyenler “Kürk mantolu Diva” esprisi yaptı.

