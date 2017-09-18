Son zamanlarda ilgi çekmeye başlayan kurşun kalem oyma sanatıyla bir buçuk yıldır eserler üreten Nihat Özcan, Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Özcan, yaptığı açıklamada, kurşun kalemin ağaç kısmı yontulduktan sonra grafit kısmının minik kesici aletlerle şekillendirilmesiyle oluşan 'Kurşun Kalem Ucu Oyma Sanatı'na sosyal medya üzerinde gördüğü fotoğraf ve videolarla hobi olarak başladığını söyledi.

Türkiye'de bu sanat dalının çok fazla bilinmediğine işaret eden Özcan, "Yeni yeni gelişmekte, ben de bu açığı yakalayarak dünya çapında ünlü dört beş kişinin arasına yerleşip ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Herhangi bir eğitim almadan kurşun kalem ve boya kalemlerinin ucuna çeşitli obje ve figürleri işlediğini belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Birtakım yazı çalışmalarıyla başladım. İlk etapta harfler, isimler şeklinde, sonra üç boyutlu figürlere yöneldim. Hayvan figürleri, birtakım ünlü filmlerde geçen karakterler, eşyalar gibi. Mesela İtalyan ressam Amedeo Modigliani'nin çok ünlü bir heykelinin minyatürünü yaklaşık üç saatte yaptım. En uzun çalışmalarımdan bir tanesi için yaklaşık iki ay kadar uğraştım. 6 milimetre kesitte zincir çalışmasıydı."

Bu sanat dalına tutkuyla bağlandığını dile getiren Özcan, "Bu sanat, yürekle, sabırla, cesaretle birkaç milimetre üzerinde hayat buluyor ve geriye çekilip baktığınızda, gözlerinizi alamayıp yüzünüzde tebessüm, aklınızda bir çok konuyu gözler önüne seriyor. Kimi zaman da bu sanat alanı, kelimelerle ifade edemeyeceğiniz kucak dolusu duygu ve düşünceleri aktarmanın çok özel bir yolu." ifadelerini kullandı.

"BU ALANA DAİR BİR SANAT OKULU AÇMAK İSTİYORUM"

Nihat Özcan, eserlerini hayal ederek tasarladığının altını çizerek, "Daha çok üç boyutlu hayal ediyorum yapmak istediğim şeyi, bir anda onun resmi geliyor gözümün önüne. Onun üzerinden devam ediyorum. Başlangıç seviyesindeyim daha, yolun çok çok başında. Birçok teknikle çözülen çalışmalar deniyorum. Çok uzun soluklu olanları da var, iki, üç saatte biten çalışmalar da var." şeklinde konuştu.

Nadir görülen hobiler arasında yer alan ve minyatür oymacılık olarak bilinen kurşun kalem oyma sanatıyla, özellikle gençlerin dikkatini çekmeyi amaçladığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bir akım başlatarak bir sanat atölyesi kurmak ve meraklı sanatsever dostların, gençlerin gelip tarafımdan eğitimler alabilmesini, workshop düzenleyerek bu sanatın ülkemizde yayılarak büyümesini, daha çok insanımızı bu sanatın bir parçasına dahil ederek boş vakitler geçirmesi yerine bir tür meditasyon olan bu alana yönlendirmeye küçük de olsa vesile olmak istiyorum."

Özcan, yakın bir zamanda karma bir sergiye katılacağını aktararak, "Yetenek üzerine bir yarışma programına da katıldım. Ülkemize bu sanatın ne kadar zor şartlar altında yapıldığını, ne kadar emekle icra edildiğini göstermek istiyorum ve yaptığım çalışmaları paylaşmaktan yanayım." dedi.

KALEM UCUNA ATATÜRK BÜSTÜNÜ İŞLEDİ

Kurşun kalem ucuna Mustafa Kemal Atatürk ve ailesini işlediği bir seri çalışması hazırladığını kaydeden Nihat Özcan, bu eserlerinde üç boyutlu olarak Büyük Taaruz sırasında Atatürk'ün Afyon Kocatepe'deki pozunu, büstünü ve Zübeyde Hanım'ı işlediğini söyledi.

Bu seriye Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin büstünü de ekleyeceğini sözlerine ekleyen sanatçı, kurşun ve boya kalemlerinin ucuna 'Yin Yang' işareti, Eyfel Kulesi, Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü'nün minyatürlerini işlediğini kaydetti.