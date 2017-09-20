Türkiye, 25 Eylül’de yapılacağı açıklanan Kuzey Irak referandumunu tanımayacağını açıklamasının ardından bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı, Erbil’e uygulanacak yaptırımları belirlemek üzere alarma geçti. Hazırlanacak dosyalar, 22 Eylül’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu’nda masaya yatırılacak. Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararından vazgeçmemesi halinde, başta ekonomik olmak üzere siyasi ve askeri yaptırımları uygulamaya koyacak. İşte gündemde olan yaptırımlar:

BAŞKONSOLOSLUK: Erbil Başkonsolosluğu’nun kapatılması gündemde.

HABUR: Kuzey Irak ekonomik ve ticari olarak Türkiye’ye büyük ölçüde bağımlı. Türkiye, Kuzey Irak ile olan Habur Sınır Kapısı’nı kapatmayı veya sınırlamayı da gündemine alabilir. Derecik, Gülyazı ve Üzümlü sınır kapıları için de düzenlemeler gündeme gelebilir.

BORU HATLARI: Türkiye, referandumdan sonra Kuzey Irak petrolünü Ceyhan üzerinden Avrupa’ya taşıyan petrol boru hattında sınırlamaya gidebilir. Erbil’den Şırnak’a döşenecek boru hattıyla doğalgazın taşınmasına yönelik proje rafa kalkabilir.

ASKERİ EĞİTİM: Türkiye, DEAŞ ile mücadelede peşmergeye askeri eğitim ve lojistik destek vermişti. Bu yardımların tamamıyla sonlanması hayata geçebilir.

TİCARETTE SINIRLAMA: Bölgede satışa sunulan ürünlerin yaklaşık yüzde 50’sini Türk malları oluşturuyor. Türkiye, bölgeye yapılan yabancı yatırımlarda ilk 5 ülkenin içinde. Türkiye, bu bölge için gösterdiği kolaylaştırmaları ve yatırımlarını yeniden gözden geçirebilir.

ASKERİ MÜDAHALE: Türkiye, bölgedeki Türkmenlere yönelik müdahale durumunda askeri seçeneğe yönelebilir.

IKBY