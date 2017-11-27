Kürtaj tanıtımına ceza

Almanya Wiesbaden’de yaşayan bir doktor, internet sitesinde kürtaj süreci ile ilgili bir tanıtıma yer verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Almanya’da hâlâ yürürlükte olan ve kürtaj reklamı yapmayı yasaklayan kanun sebebiyle hakkında dava açılan Doktor Kristina Haenel (61), 6 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

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