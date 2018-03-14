Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? İlk olarak 2003 yılında "Kurtlar Vadisi" adıyla yayın hayatına giren dizinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 'Polat Alemdar' karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un 2018 Şubat ayı başlayacağı bilgisini paylaşmasının ardından seyircilerin heyecanı artmaya başladı. Diziyi bekleyen izleyiciler ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili merak edilenler...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Dizinin yayınlanmasını bekleyen izleyiciler bu soruya yanıt arıyor. Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamaya göre, Kurtlar Vadisi Kaos dizisi şubat ayında ekranlara gelecekti. Fakat Kurtlar Vadisi Kaos, Şubat ayında yayınlanmadı. Henüz yayıncı kuruluş tarafından net bir bilgi duyurulmadı. Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bilgi paylaşıldığı zaman haberimizde yer alacaktır.

"KAOS TEORİSİ ELE ALINACAK"

Şaşmaz, 15 yıldır Türkiye'yi ilgilendiren, izleyicide bir karşılığı olan konuları işlemeye çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtlar Vadisi Kaos ile 'kaos teorisi' ele alınacak. Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide hedef dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla yönetmek. Biz de 'kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz?' anlatmaya çalışacağız. 'Kaos durumunda elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz?' bunları ele almaya çalışacağız. Değişen siyasi ve coğrafi denklemde Türkiye olarak nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapacağız gibi konuları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda 'Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan hikayeler olacak' diye şimdiden müjdesini verebilirim."

"ASKERİ DİZİ PROJEMİZ VAR"

Dizinin 15. yılında da başarılı hikayelerle izleyiciyle buluşacağını anlatan Şaşmaz, "Bir de askeri dizi projemiz var. İnşallah onunla ilgili de yakın zamanda açıklamalarımız olacak." diye konuştu. Kurtlar Vadisi'nin şimdiye kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü, yaklaşık 60 ülkede izlendiğini vurgulayan Şaşmaz, özellikle Orta Doğu'da ilgiyle takip edildiklerini aktardı.

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