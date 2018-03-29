Kurtlar Vadisi Kaos yayın tarihi belli oldu mu? Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi Kaos'un 2018 Şubat ayında başlayacağını duyurmuştu. Fakat, dizinin Şubat ayında ekranlara gelmemesi ve fragmanının paylaşılmaması izleyiciyi meraklandırdı. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos yayın tarihi belli oldu mu? İşte Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili merak edilenler...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın 'Polat Alemdar' karakteriyle başrolünü oynadığı ve ilk olarak 'Kurtlar Vadisi' adıyla 2003 yılında yayın hayatına başlayan dizinin yeni serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi Kaos'un Şubat ayında başlayacağını duyurmuştu. Fakat Kurtlar Vadisi Kaos, Şubat ayında başlamadı ve izleyiciler tarafından dizinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Net olarak hangi tarihte yayınlanacağı açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un hangi kanalda yayınlanacağı da en çok merak edilenler arasında. Ancak Kurlar Vadisi Kaos ile ilgili yeni bir bilgi paylaşılmadı. Dizi ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığ an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

İşte Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili yaptığı ilk açıklama;

Geçtiğimiz günlerde "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni"ni için geldiği Konya'da AA muhabirine 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi. İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"KAOS TEORİSİ ELE ALINACAK"

Şaşmaz, 15 yıldır Türkiye'yi ilgilendiren, izleyicide bir karşılığı olan konuları işlemeye çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtlar Vadisi Kaos ile 'kaos teorisi' ele alınacak. Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide hedef dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla yönetmek. Biz de 'kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz?' anlatmaya çalışacağız. 'Kaos durumunda elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz?' bunları ele almaya çalışacağız. Değişen siyasi ve coğrafi denklemde Türkiye olarak nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapacağız gibi konuları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda 'Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan hikayeler olacak' diye şimdiden müjdesini verebilirim."

"ASKERİ DİZİ PROJEMİZ VAR"

Dizinin 15. yılında da başarılı hikayelerle izleyiciyle buluşacağını anlatan Şaşmaz, "Bir de askeri dizi projemiz var. İnşallah onunla ilgili de yakın zamanda açıklamalarımız olacak." diye konuştu. Kurtlar Vadisi'nin şimdiye kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü, yaklaşık 60 ülkede izlendiğini vurgulayan Şaşmaz, özellikle Orta Doğu'da ilgiyle takip edildiklerini aktardı.

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