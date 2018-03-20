Kurtlar Vadisi Vatan, 29 Eylül 2017' de vizyona girdi. 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi ve eş zamanlı olarak Türkiye sınırında yaşanan olaylar konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar yer alıyor. Başrollerini Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Nezih Işıtan, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak paylaşıyor. Film vizyondayken karşılaştığı büyük ilginin ardından bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

KURTLAR VADISI VATAN'IN KONUSU

Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…

Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.

KURTLAR VADİSİ VATAN FRAGMANI

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