Uzun yıllardır Kurtlar Vadisi olarak izleyici karşısına çıkan dizi, bu sefer büyük değişime giderek Kurtlar Vadisi Vatan adıyla beyaz perdeye çıkacak. Peki Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman perdeye çıkacak? İşte Kurtlar Vadisi Vatan fragmanı ve özeti...

KURTLAR VADİSİ VATAN NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Kurtlar Vadisi Vatan, 29 Eylül 2017' de vizyona girecek. Vizyona hazır olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar yer alıyor. Büyük değişikliğe giden film ana konusunda 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi ve eş zamanlı olarak Türkiye sınırında yaşanan olaylar konu edilecek.

Başrollerini Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Nezih Işıtan, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak paylaşıyor. Sinemaseverlerin büyük merakla beklediği Kurtlar Vadisi Vatan filmine şimdiden ilgi oldukça büyük.

Kurtlar Vadisi Vatan'da;

Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…

Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.

KURTLAR VADİSİ VATAN FRAGMANI

Filmin başrol oyuncusu ve Polat karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in Akılda Kalan programına konuk olmuştu.

KURTLAR VADİSİ VATAN OYUNCULARI

Necati Şaşmaz ( Polat Alemdar )

Sinem Öztürk Uslu

Cahit Kayaoğlu ( Cahit )

Erhan Ufak ( Erhan )

Nezih Işitan

Kurtlar Vadisi Vatan

Kurtlar Vadisi Vatan fragmanı

Kurtlar Vadisi Vatan oyuncuları

Kurtlar Vadisi Vatan çıkış tarihi