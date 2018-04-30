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Bu çanlar o dönemde fırtına, sis veya tipi sebebiyle güzergahını kaybetme riski olan yaya ve taşıtlara yolu göstermek amacıyla karayolları ekipleri tarafından sesli uyarıcı, yol gösterici olarak kullanılmaktaydı. Güzergah üzerinde namazgahlar olacak.