Maliye Bakanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yabancı şirketler, bölgesel yönetim merkezlerini 1 Ocak 2019'a kadar Türkiye'de kurma şartıyla, 1 Ocak 2022 yılına kadar kurumlar vergisi muafiyetlerinden faydalanmayı sürdürecek.

Söz konusu tarihten itibaren kurulan bölgesel yönetim merkezleri ise vergi muafiyetinden yararlanamayacak.

Öte yandan, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinen kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili de bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 27 Mart 2018'den sonra yapılacak her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınacak.