Kuruşları 'Yuvarla'dı sosyal fayda yarattı

Bireysel bağış alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçen Yuvarla, alışverişlerde bağışlanan kuruşları Tema, Akut ve Kızılay gibi 15 farklı sivil toplum kuruluşuna aktarıyor. Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz'ın 2014’te kurduğu girişim, bu yöntemle bugüne kadar 500 bin TL'lik bir kaynak yaratılmasını sağladı.



Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Yuvarla'nın e-ticaret sitelerinde yer aldığını belirten kurucu ortaklardan Emre Danacı, "Mağazalardaki bağış kumbaralarını kartlı ödemeye uygun hale getiren bir sosyal girişimiz. Yuvarla ile, kahvenizi alırken kartınızla ödediğiniz 8.95 TL'yi 9 TL'ye yuvarlayabilir ve aradaki 0.05 TL'yi seçtiğiniz bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayarak değişim yaratabilirsiniz" dedi.



Kullanıcıların yaptığı bağışlar üzerinden herhangi bir hizmet bedeli ya da komisyon almadıklarını söyleyen Danacı, "Bağışların yüzde 100’ü bağışlanan kurum tarafından kullanılıyor" bilgisini paylaştı.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri için kullanılabilen girişimin bünyesinde, bağışçıların ödüllendirebildikleri ya da yapılan bağışların markalar tarafından katlanabilmesini sağlayan bir sponsorluk modeli de olduğunu belirten Danacı, "Daha fazla insana dokunabilmek için birden çok sponsor markaya ihtiyacımız var" dedi.



'2016'DA KURUŞLAR BAĞIŞLANSAYDI 1.1 MİLYAR TL SAĞLANIRDI'



Bankalararası Kart Merkezi ile yaptıkları araştırmaya göre, geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan küsuratlı işlemlerin kuruşları bağışlanmış olsaydı 1.1 milyar TL’lik bir kaynak yaratılabileceğini kaydeden Emre Danacı, "Bu miktar her yıl 900 bin çocuğun daha iyi eğitim almasını sağlayacak bir büyüklük ve biz yalnızca kuruşlarımızla her yıl bir nesli değiştirebiliriz. Orta vadeli hedefimiz, çok daha fazla insanın hayatına dokunabilmek" ifadesini kullandı.





'20 FUTBOL SAHASINA EŞİT ALAN KURUŞLARLA AĞAÇLANDIRILDI'



Bağışlanan kuruşlara örnekler veren Danacı, "TEMA’ya giden kuruşlarla 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alan ağaçlandırıldı. AKUT, 12 arama kurtarma operasyonunu finanse etti. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na giden kuruşlar da, 24 kanser tedavisi gören çocuk ve ailesine umut oldu" diye konuştu.



'GİRİŞİMLER BÜYÜK ŞİRKETLERLE REKABETE ZORLANIYOR'



Bugüne kadar 100 bin TL’lik çekirdek yatırım aldıklarını açıklayan Emre Danacı, "Türkiye’de yeni kurulan girişimler finansal olarak çok daha büyük şirketlerle rekabet etmekte zorlanıyor. Batı dünyasında ise büyük şirketlerle girişimler arasındaki ilişki yalnızca rekabetten ibaret değil. Büyük şirketlerin girişimlere yatırım yaptığını veya onları satın aldığını görüyoruz. Bu kültür, bizdeki en büyük eksiklik ve bu kültür yaratılabilirse girişimcilik ortamı çok daha ileri noktalara ulaşacaktır" ifadesini kullandı.



Danacı, İş Bankası’nın desteklediği Workup girişimci programına dahil olduklarını ve programın şirketlerle girişimler arasında köprü kurulmasını sağladığını sözlerine ekledi.

'KAZANMAK İSTEYEN EN AZ 10 GİRİŞİME YATIRIM YAPMALI'



Kurulduğu 2010 yılından bu yana girişimlere yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yapan 212 Capital Partners’ın Yönetici Direktörü Ali Karabey, yatırımcıların herhangi bir getiri elde etmeleri için en az 10 girişime yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.



Bugüne kadar konuştukları bin 800 şirketten 12’sine yatırım yaptıklarını açıklayan Karabey, "Yatırımcı, yatırım yapacağı startup’lara zaman ayırmalı ve onları yakından tanımalı" tavsiyesinde bulundu.



Yatırımcının girişimlerin müşterisine, kurucuların geçmişlerine ve girişimin diğer yatırımcılarına baktığını kaydeden 212 Capital Partners’ın Yönetici Direktörü, "Yatırımcı, yatırım yapmakta geç kalıp kalmadığına ya da erken davranıp davranmadığına bakmalı. Eğer yatırım için erken olduğunu düşünüyorsa, girişime potansiyel müşteri bulup satış yapıp yapamadığını gözlemlemeli" diye konuştu.

Karabey, başarının çok çalışmadan gelmeyeceğini belirterek, "Bu işlerde kısa yoldan zengin olmak diye bir şey yoktur" dedi.



'MÜHENDİSLER ARTARSA GİRİŞİMDE İLERİ GİDERİZ'



Aynı zamanda Workup mentoruda olan Ali Karabey, Türkiye’de hem girişimci hem de yatırımcı eksikliği olduğunu belirtti. Son 5 yılda ekosistemin büyük yol kat ettiğini de kaydeden Karabey, "Yatırımcılar Türkiye’den çıkıp dünya çapında değerlemesi en az 50 milyon dolar olan şirket arıyor, fakat ne yazık ülkemizdeki büyük exit (çıkış) örneklerinin sayısı bir elin parmağını geçmiyor" dedi.

Karabey, mühendis sayısının artmasının girişimciliği ileriye taşıyacağının da altını çizdi.



'GİRİŞİMCİLER YATIRIMCIYI GÖZÜNDE BÜYÜTMESİN'



Girişimcilere yönelik tavsiyede bulunan Ali Karabey, "Yatırımcıyı gözünüzde büyütmeyin, girişimci olmadan, yatırımcı da olmaz. Yatırımcı olmadan başarılı olan binlerce girişimci örneği var. Yatırım almadan başarılı olan start-up’ların sayısı, yatırım alanlardan daha fazladır" ifadesini kullandı.





KOLAY İK'YA ALMANYA'DAN 1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM GELDİ



Personel yönetim yazılımı Kolay İK, Almanya merkezli Monkfish Equity öncülüğünde 1 milyon dolarlık yatırım aldı.

Son alınan yatırımla birlikte, girişimin bugüne kadar aldığı yatırım tutarı da 1.5 milyon dolara ulaştı. Yatırımla ilgili konuşan Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, "3 yıl içinde 3 ülkede daha insan kaynakları çalışanlarına kolaylık sunacağız" dedi.

Alman Monkfish Equity, daha önce Fransa’dan BlaBlaCar ve Almanya’dan Delivery Hero gibi girişimlere de yatırım yapmıştı.





YERLİ SİBER GÜVENLİKÇİ ATAR 2.5 MİLYON EURO YATIRIM ALDI



Siber güvenlik teknolojileri geliştiren yerli Ar-Ge firması ATAR (Automated Threat Analysis and Response), Diffusion Capital Partners’tan 2.5 milyon Euro’luk çekirdek yatırım aldı.



Adı ATAR Labs olan şirketin, alınan yatırımı Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa ve İngiltere’de ofis açmak için kullanılacağı bildirildi. Innovera’nın kurduğu ATAR’ın CEO’su Burak Dayıoğlu, ATAR Labs’in siber saldırıların hızına yetişemeyen kurumlara destek olduğunu belirtti.



Dayıoğlu, "Sayıları günde 4 bini bulan siber alarmları yanıtlamaya çalışan merkezleri desteklemek üzere geliştirdiğimiz ATAR’ı, tüm dünyanın hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz" dedi.





KATMA DEĞER YARATANA 10 MİLYON DOLARLIK FON DESTEĞİ



Netaş’ın, Kanadalı Wesley Clover ile 2015’te kurduğu Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu (NWCTF), 10 milyon dolar büyüklüğe ulaştı.



Türkiye’den dünyaya açılacak teknolojilere imza atacak bir ekosistem oluşturma hedefiyle kurulan NWCTF, katma değeri yüksek teknoloji projelerine destekte bulunuyor. Fon’un işleyişi hakkında bilgi veren Netaş CEO’su Müjdat Altay, "Seçtiğimiz gençler Türkiye’de ön eğitimden geçtikten sonra, Kanada’ya gidiyor. Girişimciler, Kanadalı start-up’ları tanıma sürecini tamamlayıp, küresel trendleri inceleyerek çalışacakları konuyu seçiyor" diye konuştu.



NWCTF’nin sadece yeni teknoloji geliştirme imkânı vermediğini kaydeden Altay, "Mentorluk ve dünyaya açılma gibi imkânlar da sunuyoruz. Girişimlerin eksik yönlerini geliştirmelerini sağlıyoruz" dedi.

Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu, Twentify, Pisano, Iven, Startsub ve CreatorDen olmak üzere şimdilik 5 projeye destek veriyor.