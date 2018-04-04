Önceki gün Fethiye Hamam Koyu mevkiinde tekneleri batınca denizde mahsur kalan 71 öğrenci ve 8 mürettebatı kurtaran Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası Körfezi'nde mahsur kalan bir başka dalgıcı da başarılı bir operasyonla kurtardı.

İHA'nın haberine göre, Kuşadası Körfezi'nde dalış yapmakta olan bir dalgıç, denizde aniden başlayan dalga ve oluşan akıntı sonrası açıkta kalınca imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Denizin ortasında kalan dalgıç, ekipler tarafından helikopterden sallanan sepetle kurtarıldı. Filmleri aratmayacak görüntüler ise objektiflere yansıdı.

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