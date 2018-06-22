İHA'nın haberine göre, Aydın Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu tarafından Özdere açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit edildi.

Durdurulan sahil güvenlik botu içerisindeki 12 Orta Afrika, 8 Mali, 4 Kongo, 4 Angola, 2 Somali, 2 Gine, 2 Irak, 1 Suriye, 1 Eritre, 1 Senegal ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. 15’i kadın 38 kaçak göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göç idaresine teslim edildi.