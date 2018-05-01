11 | 27

BLACK WATCH KUŞADASI'NA GELDİ

Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan gemideki turistlerin bir kısmı Efes, Meryem Ana, Didim ve Milet gibi ören yerlerini gezdi, bazı yolcular da ilçe merkezinde alışveriş yaptı.