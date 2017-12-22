Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 13'ü çocuk 22 kaçak göçmen Davutlar açıklarında yakalandı.



İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizden ve havadan yaptıkları incelemede Davutlar açıklarında hareket halindeki lastik bir botu belirledi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk ve 5'i kadın toplam 22 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 11'i Suriye, 11'i Irak uyruklu kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasın ardından il kaçak göçmen bürosuna teslim edildi.

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