81 ilde 36 bin kadının dolandırıldığı iddia edilen AVA İşyerim isimli saadet zinciri şirketine Kuşadası polisi tarafından baskın yapıldı. Türkiye genelinde yüzlerce kadının şikayeti üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirket ortaklarından biri nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanırken, diğer kadın ortak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta lüks bir işmerkezinde 18 Ekim 2017 tarihinde Gökhan Ö. ve Suna U. tarafından kurulan AVA İşyerim isimli bir limited şirket, tüm Türkiye'de sosyal medya yoluyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, yüksek kar marjıyla iş ortağı olmaya davet etti. Kısa sürede 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan ve Kuşadası sahil bandı üzerinde de yeni AVA elektronik ismiyle aynı bir ofis açan şirket ortakları, özellikle kadınlardan bayilik adı altında 150 TL ile 10 bin TL arasında paralar topladığı iddia edildi.
3 ay içinde Türkiye genelinde 81 ilde 36 bin üyeye ulaşan şirketin ödemeleri yapmaması üzerine şikayetler başladı. Yüzlerce kadının Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayet üzerine soruşturma açıldı. Kadın mağdurların şikayetlerini değerlendiren savcılığın talimatıyla saadet zinciri gibi çalışan şirketlere baskın yapıldı ve her iki şirketin de ortağı olan Gökhan Ö. ve Suna U. gözaltına alındı. Kuşadası polisi ayrıca, şirkette tüm bilgisayarlar ile video görüntülerin bulunduğu hard diskler ve muhasebe evraklarına da el koydu. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Gökhan Ö. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak, cezaevine konulurken diğer kadın ortak Suna U. ile hamile ve doğum aşamasında olması nedeniyle adli kontrol şartı ve yurtdışı yasa konularak serbest bırakıldı.
YÜZLERCE KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Söz konusu şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden ve Çerkezköy'de yaşayan Ayşegül Yaşar ve İzmir'de yaşayan Derya Daşdemir Uygun, Ava işyerim isimli şirketin sosyal medyadan ilanlar verdiğini belirterek, "Ev hanımlarına ek iş vaadiyle 150'şer lira alıp, bir ip ve aparat vererek iş yapmalarını istemiş ve aradan geçen süreye rağmen paraları ödememiştir. Ayrıca, ek iş dışında 10 bin TL'ye kadar ücretler alıp, bayilikler vereceğini belirtmiş, sözleşmeler imzalatmıştır. Bayilik karşılığında yapılacak ticaret için de yüzde 25 ile 50 oranlarında kar payı dağıtacağını belirtmişlerdir. Paralarımızı istediğimizde de 3-4 ay önce açılmasına rağmen iflas isteyeceğini belirterek, paralarımızı ödemeyeceğini söylüyorlar. Bunun yanında bizi tehdit ederek, şikayet etmemizi engellemeye çalışmışlardır. Her üyeyi eğer şikayet ederseniz sizi şirketimizi karalamak suçundan 100 bin TL'lik tazminat davaları açmakla tehdit etmişlerdir " dediler.
Kendileri gibi binlerce insanında mağdur olduğuna değinen Ayşegül Yaşar ve Derya Daştemir Uygun, "Bu şirket ortakları bizlerin tüm kimlik bilgilerini toplamış, nüfus kayıt örnekleri almış, engelli kaydı, üniversite öğrencisi gibi kayıtlar almış ve bunlarla da bizlerin üzerinden teşviklerden faydalanmaya çalışmıştır. Bunların yanında tüm kadınlara tablet bilgisayarlar aldırıp, faturalarını kendi şirketleri adına kestirmiş ve bununla da KOSGEB'den kredi alma girişiminde bulunmuştur. Şu ana kadar tespit ettiğimiz şekilde bizim gibi Türkiye genelinde 36 bin kadın bulunmaktadır. Mağduriyetimiz giderilmesi için savcılığa başvurarak şikayetçi olduk " diye konuştu.
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