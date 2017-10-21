Kuşadası'na turizmde 'siyasi belirsizlik' iptali

Dünyanın en büyük kruvaziyer devlerinden Royal Caribbean International, Türkiye'yi, ülkedeki siyasi belirsizlik nedeniyle rotasından çıkardığını duyurdu.
Royal Caribbean, Azamara Club Cruises ve Celebrity Cruises markalarına sahip Royal Caribbean International'dan yapılan açıklamada gelecek yılki takvimde bulunan Kuşadası yerine Yunanistan'ın Rodos ve Mikonos adalarının eklendiğini duyurdu.
Şirketin sözcüsü uluslararası ajanslara yaptığı açıklamada, "Aldığımız kararlar her zaman yolcularımızın ve mürettebatın güvenliği dikkate alınarak veriliyor.
Türkiye'deki değişen durumu yakından takip etmeye devam ederek bu popüler limana geri dönmeyi umut ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
DEV GEMİLERİN ROTASI YUNAN ADALARI
Royal Caribbean'ın gemisi 'Jewel of the Seas', önümüzdeki yıl haziran- ekim ayları arasında Kuşadası'na yapacağı 8 seferi Yunanistan'ın Rodos adasına yapacak.
Mayıstan ekime kadar Kuşadası'na 7 defa gelmesi beklenen 'Vision of the Seas' ise rotasını Rodos'a veya Mykonos'a yönlendirecek. Royal Caribbean International markalarından biri olan Azamara Club Cruises, 2018 yılında Kuşadası'nda olan tüm seferleri durdurmuş oldu.
Royal Caribbean International'ın bünyesindeki dev kruvaziyerler 2015 yılında 80'i Kuşadası'na olmak üzere Türkiye'ye 135 sefer yapmıştı. Yaşanan sıkıntılardan sonra, kötü bir sezon olarak adlandırılan 2016 yılında ise 72'si Kuşadası'na toplan 85 sefer yapmıştı.
ÇARŞI ESNAFINA BÜYÜK BİR DARBE OLUR
Şirket sözcüsünün açıklamasına karşın, Türkiye'deki partnerlerine henüz bu kararlarının yazılı olarak iletilmediği öğrenildi.
Dev kruvaziyerlere hizmet veren Türk acentelerin yetkililerine iptallerin henüz resmi olarak bildirilmediğini öğrendiklerini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, "İki yıldır Kuşadası esnafı sıkıntı yaşıyordu. Bu en büyük darbe olur. Önümüzdeki yıl turizmde iyileşme olur, her şey düzelir diye umutla beklerken, bu haber hiç iyi olmadı. Kuşadası çarşılarında bir kriz vardı, bu krizi daha da arttırır" dedi.
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Misafir 39 saniye önceIstikrarin olmadigi bir ulkede her sey mubahtir...00
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Misafir 14 dakika öncene kadar turist o kadar pahalılık00
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Misafir 35 dakika önceİyi yapmış00