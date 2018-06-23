HT Egeli'de yer alan habere göre, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği’nin (KODER) hayata geçirdiği Kuşadası Live sosyal medya portalı projesinin tanıtımı yapıldı. Gerçekleştirilen tanıtım ve bilgi alışverişi toplantısına çok sayıda otel yöneticisi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. KODER Başkanı Tacettin Özden, “Kuşadası Live projesi özellikle uluslararası tanıtımların ağırlıkta olduğu ve yapılan tanıtım çalışmalarında, yurt dışındaki kişilere doğru yaklaşımlar ile Kuşadası’nı anlatmaya yönelik bir platformdur” dedi. Özden, projeyi tüm Kuşadası halkının sahiplenmesi gerektiğini belirterek, “Ancak bu sahiplenme ile Kuşadası’nı tüm dünyanın ortak bir merkezden görmesini sağlayabilecek ve uzun yıllar sürdürülebilecek bir projedir” dedi.

"Kuşadası’nın tanıtımına yönelik proje ile ilgili toplantı düzenlendi."

BİLGİ ALIŞVERİŞİ GEREKLİ

KODER Başkan Yardımcısı Rıza Esen ise, ortak bir amaç uğruna birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, “Kuşadası Live; bütün Kuşadası tarafından sahiplenilmesi gereken bir projedir. Sosyal medya kanalları @kusadasilivecom ve web sitesi www.kusadasilive.com üzerinden paylaşımlar yapmak, takip etmek ve bilgi alışverişinde bulunmak, projenin gelişmesi için en önemli adım olacaktır” diye konuştu.