Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 12’si çocuk, 7’si kadın toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar sahilinden kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmak üzere denize açıldığı ihbarı alan Salih Güvenlik ekipleri, yaptıkları operasyonla lastikt botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 4’ü Afganistan, 3’a İran uyruklu 2’si kadın, 4’ü çocuk 7 kaçak göçmen gözaltına alındı.



Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekiplerin 2. gerçekleştirdiği operasyonda ise sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası önlerinde kaçak göçmen taşıyan bir lastik bot tespit edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 11’i Suriye, 5’i Afganistan, 1’i İran, 1’i Eritre ve 1’i Somali uyruklu kaçak göçmenler yakalandı. 5’i kadın, 8’i çocuk toplam 19 kaçak göçmen sahil güvenlik komutanlığına getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 26 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, ifadelerinin alınmalarının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.