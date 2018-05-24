1977 yılında doğal sit alanı ilan edilen Kuşdili Çayırı için düzenlenen son imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Büyük bölümü park alanı, bir kısmı ise itfaiye alanı olarak ayrılan Kuşdili Çayırı’nın park alanı olarak ayrılan alanın altına zemin altı otopark yapılması planlanmıştı. Kadıköy Belediyesi de otopark inşaatının antik Khalkedon kalıntılarına zarar vereceği gerekçesiyle itiraz etti. İSKİ de söz konusu planlar için, Kurbağalıdere nedeniyle çekincelerini bildirmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son imar planına otopark kazılarının Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılması, Kurbağalıdere için ise İSKİ’den görüş alınması şartını ekledi. Onaylanan yeni planlar, itiraz hakkı bulunduğu için 19 Haziran 2018 tarihine kadar askıya alındı. İtirazlar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kadıköy Belediyesi’ne yapılabilecek.

DENETİMLİ KAZILACAK

Bir zamanlar Kadıköy’ün nabzının attığı Salı Pazarı’nın da kurulduğu alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunuyor. Yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğündeki alanı kapsayan Kuşdili Çayırı için daha önce birkaç kez imar planı yapılmış ancak bu planlar yargı tarafından iptal edilmişti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son plan değişikliğine eklenen şartlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda alanda yapılacak herhangi bir inşai ve fiziki uygulama öncesi yapılacak sondaj mahiyetli kazılar Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılacaktır. Alanda yapılacak herhangi bir inşai ve fiziki uygulama öncesi İSKİ Genel Müdürlüğü’nden görüş alınacaktır.”

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