Küstah hayvan katillerine tepki

ABD’li kadın avcı Tess Thomsson Talley ile kendisine eşlik eden adı açıklanmayan Teksaslı bir işadamının sosyal medyada paylaştığı av görüntüleri, tepki çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ikili, Güney Afrika’da öldürdükleri nesli tükenmekte olan siyah zürafa ile çektikleri pozu sosyal medyada paylaşınca 2 binden fazla olumsuz yorum aldı.

Tailley ise bu yorumlara “İstemeyen beni takip etmesin” diye yanıt verdi. Amatör avcı, daha sonra yine Afrika’da avladığı zebra, antilop, yaban öküzü, yaban domuzu ve hatta maymunların fotoğraflarını yayınlayarak meydan okudu.

Güney Afrika, Zambiya, Namibya ve Zimbabve gibi ülkelerde yabancılara yüksek bedeller karşılığında avlanma ve avlandıklarından elde ettikleri ürünleri ülkelerine götürme izni veriliyor.

Pro Wildlife adlı doğal yaşamı koruma grupları ise bu av izinlerinin kaldırılması için mücadele ediyor.