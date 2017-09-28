Şişli Belediyesi’nin Kuştepe’de yaşayan Roman vatandaşlara yönelik düzenlediği “Çiçek Bizim İşimiz’’ projesi, son buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği işbirliğiyle yürütülen projede, çiçekçilikle uğraşan 40 Roman kursiyer sertifikalarını Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün elinden alarak meslek sahibi oldu. Eğitim süresince, çelenk hazırlama, gelin aracı süsleme, gelin buketi hazırlama gibi çiçekçilik alanlarında eğitim alan Roman vatandaşlar, mesleklerini artık profesyonel olarak gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadı. Şişli Belediyesi Roman Sanatevi’nde gerçekleşen sertifika töreninde, Roman vatandaşlar şarkılar eşliğinde göbek atarak sertifikalarını kutladı.