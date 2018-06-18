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'PHOTOSHOP'UN DİBİNE VURDUM ÇÜNKÜ GÜZELLEŞEMİYORUM'



Geçen günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı çok konuşulan şarkıcı, “Photoshop’un dibine vurdum. Çünkü diğer türlü güzelleşemiyorum.