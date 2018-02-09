Dünyanın bilinen en büyük yuvarlak, D renkli, kusursuz 102.34 karatlık elması Londra'daki Sotheby's Müzayede Evinde satışa çıktı. Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, elmasın karat, renk, berraklık ve kesim açısından değerlendirildiğinde 100 karat üzerinde bilinen tek yuvarlak elmas olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre Müzayede Evi elmas bölümü Başkanı Patti Wong, Güney Afrika ülkesi Botsvana'daki bir madenden çıkarılan elması "100 karatın üzerinde bir kusursuzluk abidesi" olarak nitelendirerek kariyeri boyunca bu kadar kusursuz bir elmasla karşılaşmadığını söyledi.

Pürüzsüz beyaz elmasın, Sotheby's Müzayede Evi'nin Londra'daki merkezinde özel satışa sunulduğu belirtildi. Elmasın, 33.7 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, "Pembe Yıldız" olarak bilinen 59.60 karatlık elmas, Çin'in Hong Kong kentinde düzenlenen açık artırmada 71 milyon dolara satılmıştı.

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