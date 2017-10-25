Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2017 tarihinde TRT 1 ortak yayınında söylediği Kut'ül Amare ile ilgili sözlerinin ardından dizinin çekimlerine başlanmıştı. Merakla beklenen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin fragmanı 25 Ekim'de yayınlandı. Peki, Kut'ül Amare ne zaman başlayacak? İşte Kut'ül Amare fragmanı

KUT'ÜL AMARE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KUT'ÜL AMARE FRAGMANI

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi tarihi konuları ele alan TRT Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Mehmetçik Kut'ül Amare'nin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Dizinin aralık ayında yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Kutül Amare fragmanı

Mehmetçik Kutül Amare