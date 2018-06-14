kütahya ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kütahya için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

KÜTAHYA RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Kütahya'da Ramazan Bayram Namazı Saati: 06.17

KÜTAHYA İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

KÜTAHYA 6:17 ALTINTAŞ 6:18 ASLANAPA 6:18 ÇAVDARHİSAR 6:19 DOMANİÇ 6:18 DUMLUPINAR 6:19 EMET 6:20 GEDİZ 6:21 HİSARCIK 6:21 PAZARLAR 6:22 SİMAV 6:22 ŞAPHANE 6:21

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

• Erken kalkmak

• Gusletmek

• Misvak kullanmak

• Güzel koku sürünmek

• Yüzük takmak

• Bayram namazına giderken (sayıca tek olarak, 1,3,5 gibi) hurma yemek

• Bayram namazına yaya olarak gitmek

• Bayram namazına gidiş ve dönüşte farklıyollardan gitmek

• Sevindiğini belli etmek (asık yüzle bulunmamak)

• Fıtr sadakası vermek

• Akrabaları ziyaret etmek

• Büyükleri ziyaret etmek (ilim öğrenilen kişiler, manen büyük kimseler gibi)

• Yaşlıları ziyaret etmek

• Kabir ziyaretinde bulunmak

• Hususen çocuklarla ilgilenmek onları sevmek, sevindirmek ve neşelendirmek

• Dargınlıkların giderilmesi

• Kardeşlik duygularının kuvvetlendirilmesi

BAŞKAN ÇETİNBAŞ'TAN BAYRAM MESAJI

Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Çetinbaş, "Mübarek Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşarken bayrama erişmenin sevincini, manevi hazzını, gönül huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. En önemli değerlerimizden biri olan dini bayramlarımız dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma duygularımızın yoğunlaştığı sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan önemli günlerimizdendir.Bayramların anlamını güzelliğini ve değerini, sayılı bayram günleriyle sınırlı tutmayarak yaşamın her evresine ve tüm yaşantımıza yaymalıyız. Unutulmamalı ki bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır.

Dünyamızın değişik bölgelerinde ağız tadıyla sevinç ve coşku ile bayram yapamayan her gün kan ve göz yaşı içinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları olumsuzluklar nedeni ile bayramı ne yazık ki buruk karşılamamıza yol açıyor. Bu nedenle bütün Müslüman kardeşlerimize bu yaşadıkları üzücü durumların son bulması kan ve göz yaşının dinmesi için dua ediyor birlik ve beraberlik ruhunun İslam aleminde hakim olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.Hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Bayram coşkusunun kardeşliğimizin daha da güçlendirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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