Kütahya'da bir kişi, annesini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AA'nın haberine göre, 43 yaşındaki Hüseyin Ö., önceden aralarında gönül ilişkisi olan S.Ç'nin oğluyla yaşadığı apartmanın önüne geldi. Ö. ile evine girmeye çalıştığı kadının oğlu Murat Ç. (25) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Evinden pompalı tüfek alıp gelen Murat Ç, kaçmaya çalışan Ö.'ye apartmanın önünde ateş etti. Başına ve vücudunun bazı yerlerine mermi isabet eden Hüseyin Ö., olay yerinde hayatını kaybetti.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ANNEMİ DÖVÜP RAHATSIZ EDİYORDU"

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olay yerindeki polis ekibine teslim olan Murat Ç. ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Katil zanlısının ilk ifadesinde, Ö.'nün sürekli alkollü olarak eve gelip annesini rahatsız ettiğini ve dövdüğünü, defalarca ikaz etmesine rağmen tekrar geldiğini ve kavganın da bundan çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, maktulün bazı suçlardan kaydının bulunduğu ve bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye edildiği belirtildi.