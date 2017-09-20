Kütahya'da 1.25 milyar liralık yatırım için imzalar atıldı

Vali Ahmet Hamdi Nayir, kentteki bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın en büyük ambalaj sanayi şirketlerinden biri olan Hamburger Containerboard firmasının, Kütahya'da 500 kişiye istihdam sağlayacak bir yatırım kararı aldığını söyledi.

Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda yapılacak kağıt fabrikasının önemli bir yatırım olduğunu belirten Nayir, şunları kaydetti:

"Bu 300 milyon euroluk yatırım, ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımların sürdüğünü, uluslararası sermayenin ülkemize duyduğu güveni göstermesi açısından da bizim için kayda değer bir yatırım. Böyle bir doğrudan yabancı yatırımın ilimize yapılacak olmasının sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Proje, 2020'de tamamlanacak ve üretime başlayacak. Bu tür yatırım kararlarının alınması, yoğun ve meşakkatli bir süreci gerektiriyor. Firma, uzun müzakereler ve detaylı araştırmalar sonucu bu kararı verdi. Yatırımcı firmanın yetkilileriyle ilk temaslar, geçtiğimiz yılın şubat ayında başladı ve günümüze kadar geldi. Bu süreçte firmanın yatırım yeri ile ilgili taleplerinin karşılanması için farklı kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışıldı."

YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Nayir, firmanın yatırım için Kütahya'yı tercih etmesinin kentin coğrafi konumu, yatırım avantajları ve uygulanan destek ve teşvikler sayesinde olduğunu dile getirerek, "İnanıyorum ki bugün ilk adımını attığımız çalışma ile Kütahya'ya gelecekte alınacak yatırım kararlarının önünü açmış olacağız." diye konuştu.

KÜTAHYA'YA RENK GETİRECEK

Fabrikanın Türkiye Genel Müdürü Velişah İner de firma hakkında bilgiler verdi. Kütahya'ya ilk geldiklerinde çok fazla fikirlerinin olmadığını belirten İner, şöyle devam etti:

"İlk toplantımızdan başlayarak, bugüne gelinceye kadar beraber çalıştığımız bütün değerli insanlar, Kütahya ile ilgili teknik konulardaki fikrimizi değiştirmenin yanında Kütahya ile duygusal bir bağ kurmamızı sağladı. Burada 480 bin ton kapasiteli bir kağıt üretim tesisinden bahsediyoruz. Bu, Türkiye'deki mevcut üretim kapasitenin yüzde 18'i anlamına gelir. Türkiye'deki mevcut üretim yapan tesislerin yarısının eski teknoloji olduğunu kabul edersek bu yatırım, hem Kütahya'ya hem de Türkiye'ye bir renk getirecektir. Günde 120 tır giriş çıkışı olacak ve ürünlerin çoğunu yurt içinde değerlendireceğiz. Kalan kısmını da ihraç edeceğiz. Fabrika çalışmaya başlamadan bir veya bir buçuk sene önce çalışma arkadaşlarımızı almayı planlıyoruz. Cari açık olarak Türkiye'ye yılda 180 milyon avro katkıda bulunacak bir tesis olacak. Orta vade planlarımızda bugün konuştuğumuz kağıt fabrikasından bir tane daha yapılmasını düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Nayir ve Hamburger Containerboard GmbH Genel Müdürü Harald Ganster yer tahsisi için hazırlanan protokolü imzaladı.