Kütahya'da bir berber pazar günleri de çalışma hakları bulunduğunu belirtti

Kütahyalı Berber Mazlum Kurşunlu, pazar günleri çalışma izni isteyen berberlerin de çalışma hakları bulunduğunu, bu haklarını kullanabileceklerine dair Bölge İdare Mahkemesi'nin de karar verdiğini ifade etti.

İHA'nın haberine göre Kurşunlu, "Bu karar Türkiye'yi ilgilendiriyor, isteyen kuaförler bundan sonra hafta tatillerinde de iş yerlerini açabilecek" dedi.

Kütahya'da Berberler ve Kuaförler Odası tarafından 10 yıldır konuşlan ancak 2016 yılı itibari ile hayata geçirilebilen Erkek Kuaförlerinin Pazar günü, bayan Kuaförlerinin ise salı günü tatil olması bazı berberler tarafından istenmemiş ancak bin 50 lira cezası olması nedeni ile dükkanları kapatmak zorunda kalmışlardı.

"ÇALIŞMAK İSTEYEN ESNAF MAĞDUR OLMAYACAK"

Kararı değerlendiren Muzlum Kurşunlu, "Bu karar 10 yıldır gündemdeydi biz hafta sonları dükkanlarımızın kapanmasını istemediğimiz için bu uygulamaya karşıydık. İlk başta bunu belediyeden aldığımız izin ile devam ettiriyorduk ancak çıkan yasa ile bu kararın valiliklere bırakılması sonrası oy çokluğu ile bu pazar günleri erkek kuaförleri, salı günleri is bayan kuaförlerinin kapatılması kararlaştırıldı. Dükkanını açan esnafa da bin 50 lira ceza uygulanacaktı. Bende avukatım ile görüştükten sonra hukuk mücadeleme başladım. İlk etapta İdare Mahkemesi'ne başvurdum. Oradan da aleyhimize çıkan karar neticesinde temyiz için bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvurduktan sonra bu kararın geçersiz olması yönündeki mücadelemi kazandım. Bu karar Türkiye'de emsal niteliğindedir. Diğer şehirlerde ki arkadaşlarda bu kararın kopyasını göndereceğim. Bundan sonra Türkiye genelinde isteyen hafta tatili yapacak isteyen dükkanı açabilecek artık. Böylelikle çalışmak isteyen esnaf mağdur olmayacak hemde hizmet almak vatandaşa hizmet vermiş olacağız" şeklinde konuştu.