Kütahya'da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu.

otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi.

Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kütahya

Yanmış ceset