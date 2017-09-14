Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Domaniç İlçesi'nde geçen pazar günü başlayan orman yangının kontrol altına alındığı, Emet İlçesindeki yangının da tamamen söndürüldüğü açıklandı. Domaniç'ten Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangını ise kısmen kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre, Kütahya Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Emet-Hisarcık ilçeleri arasında önceki gün çıkan orman yangının dün kontrol altına alındığını ve yapılan çalışmalarla tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü başlayan orman yangının da sabaha kadar yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildiren Oktar, "Soğutma çalışmaları sürüyor. Domaniç'teki yangın şu an bizim sınırlarımızdan çıktı. Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçradığı için oradaki yangına onlar müdahalede bulunuyor. Bizim tarafımızda her şey kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.
BOZÜYÜK'TEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya'nın Domaniç İlçesinden Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Vali Büyükakın, "Rüzgar çıkmadan bu sabah erken saatlerde tüm ekipler alana dağılarak çalışmalara başladı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının etkili olduğu bölgeyi koruma bantlarına aldık. Çalışmalara bölgede yaşayan gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. İnşallah kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız" diye konuştu.
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