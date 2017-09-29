Kutsi ile Feyza Çıpa barıştı

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Şarkıcı Kutsi, uğruna oyuncu iki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar'dan boşandığı Feyza Çıpa'dan geçen hafta sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Ancak ayrılık kısa sürdü ve çift barıştı.