26 Mart 2018 Pazartesi gününden itibaren "Kütüphane Haftası" başladı. Kitapseverler bu haftayı çoşkuyla kutluyor. Kütüphane Haftası ne demektir? Kütüphane Haftası'da neler yapılır?

KÜTÜPHANE HAFTASI NEDİR?

Kütüphane Haftası; Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır.

Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir.

Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar öğretilir.

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