Kutupta caz serenadı

ABD’li bilim insanları, balinaların kur yaparken çıkardığı seslere ilişkin bir makale yayımladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Washington Üniversitesi’nden Prof. Kate Stafford liderliğindeki ekibin araştırmasına göre, dişilere kur yapan erkek kambur balinalar klasik müzik, kutup balinaları ise caza benzer sesler çıkarıyor.

Kutup balinaları, kuzey kutbunun 24 saat karanlık dönemine gelen çiftleşme mevsiminde neredeyse 24 saat durmaksızın dişilerine serenat yapıyor. Bilim insanları, bu dönemde 184 farklı şarkı veya melodi tespit etmiş.

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