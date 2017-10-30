Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah istifa etti.

Kuveyt Emiri olarak da bilinen es-Sabah, son olarak Mecliste 15'inci yasama döneminin ikinci olağan toplantısında konuşan Şeyh Sabah, Körfez krizinin uzamasının bölgeye vereceği zarara işaret ederek, "Körfez krizi, umut ve dileklerimizin aksine büyüme potansiyeli taşıyor." ifadelerini kullanmış, Körfez krizinin uzamasının bölge ülkeleri ve halkları için yıkıcı etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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