Kuveyt, İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını ''kınayan'' ve Filistin halkı için ''uluslararası koruma talep eden'' tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu.

AA'nın haberine göre, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye sunduğu tasarıda, Gazze'de sivillere karşı gerçek mermi kullanan ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan işgalci güç İsrail'in kınanması isteniyor.

İşgal altındaki Filistin'de 30 Mart'tan bu yana yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğu belirtilen tasarıda, Filistin halkı için ''uluslararası koruma'' talep ediliyor.

Tasarıda ayrıca İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki ablukasını kaldırması talep ediliyor.

Uluslararası koruma misyonunun BM barış gücü misyonu olmayacağını, bunun için İsrail'in onayının gerektiğini belirten diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten uluslararası koruma misyonu konusunda öneriler talep edileceğini ifade etti.

Tasarı konusunda görüşmelerin ve pazarlıkların pazartesi günü başlayacağını belirten diplomatlar, konseyin geçici 10 üyesi ile yapılan görüşmelerinse ''olumlu'' olduğunu belirtti.

Ancak BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan ve her platformda İsrail'i savunan ABD'nin tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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