ABD'de Victoria Schild isimli bir kadın, alışveriş yaparken evcil hayvan satın almayı hiç planlamıyordu. Ancak rafların arasında, bir kupanın içerisinde gördüğü balığı gördüğünde kendisine engel olamadı. Kuyruğu kopan balık neredeyse ölmek üzereydi. Victoria'nın yüreği balığı öylece bırakmaya el vermedi.

Schild, açıklamasında "Küçük balık için inanılmaz derecede üzgün hissettim ve orada ölmesini istemediğime karar verdim" diyerek yaşananları anlattı.

Satın aldıktan sonra balığı tedavi etmenin yollarını arayan yardımsever kadın, "Eve gittiğimde, zavallının iyileşmesine yardımcı olabilecek her şeyi araştırmaya başladım. Temiz su ve ilaç bakımdan sonra daha iyi olmaya başladı" dedi.

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İyileşen yüzgeçleri ile yavaş yavaş yüzmeye başlayan balık ilaçlar sayesinde hızlıca hayata döndü. Kuyruğu büyüyen ve yüzgeçleri normale dönen balık 4 hafta sonra tanınmayacak kadar iyi haldeydi. Schild, minik balığa Argo ismini verdi.

Schild, "İnsanların balığa sahip çıkılmamasına üzülürken, Argo'nun değişiminin evcil hayvan mağazalarındaki diğer hayvanlar için farkındalık yaratabileceğini belirtti.