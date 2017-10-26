Kuyt: Van Persie Feyenoord’a gelmeli

RvP’nin Hollanda’ya dönmesi gerektiğini söyleyen Kuyt, “Van Persie’ye Feyenoord’a gelmesini söylüyorum. Feyenoord’a dönmek onun için iyi bir karar olacaktır. Robin arkadaşım. 10 yıl Feyenoord’da ve milli takımda birlikte top oynadık. İkimizin

de ortak yanları var. Futbol, ailelerimiz, Fenerbahçe, Feyenoord” dedi.

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