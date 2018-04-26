Atayık, altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların Ramazan ayı girmeden düğünlerini yapmak istediğini anlatan Atayık, "İç piyasada Ramazan ayı öncesinde talep artışı bekliyoruz. Çünkü, insanlar düğünlerini bir an önce yapmak istiyor. Bu durumda fiyat yükselirse vatandaş çeyrek altından ziyade gram altını tercih edebilir" ifadelerini kullandı.

Atayık, gram altın fiyatlarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Dış piyasada doların pozisyonu etkili olacak gibi gözüküyor. Seçimle ilgili özellikle adaylar noktasında belirsizlikler ortadan kalkarsa piyasa sakinleşebilir. Bu da fiyatlara yansıyabilir. 24 ayar gram altın fiyatları 168 TL’ye gerileyebilir. Çeyrek altın fiyatları 300 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu seviyeyi yeniden görebiliriz. Ancak, doların dış piyasadaki güçlü pozisyonu biraz kırılır, iç piyasadaki özellikle seçim kaynaklı belirsizlikler daha asgariye düşerse çeyrek altında da 275 TL rakamını görebiliriz."

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Atayık, kuyumcuların düğün sezonu öncesinde Anneler Günü’nü beklediğini hatırlattı. Atayık değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

" Anneler Günü'nü bekleyen sektör mensupları altın fiyatlarındaki yükseliş trendi nedeniyle gramaj olarak daha hafif altın takılara yönelmiş durumda. İç piyasada pırlantalı ürün gruplarının da yine Anneler Günü’nde talep görmesini bekliyoruz.

Bir diğer trend ise uzun zincirlerin takıların talep görmeye başlamasıdır. Pırlantanın yanında son zamanlarda renkli taşlı ürünlere iç piyasada talep var. Sektör olarak Anneler Günü ve düğün sezonundan büyük beklentilerimiz var. Bu yıl sezonun iyi geçeceğine inanıyoruz."

"ALTIN YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN MADEN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde yaptığı “Altını belirleyici hale getirecek adımları atacağız” açıklamasını önemsediklerini ifade eden Atayık, "Altın, her ne kadar ons bazında dolar üzerinden fiyatlanıyor olsa da tüm dünyanın ortak bir değeri ve para sistemi… Altının piyasada daha kullanılır hale gelmesinin ülkemiz için daha faydalı olacağına inanıyoruz. Son yıllarda küresel piyasalardaki baş döndürücü gelişmeler, borsalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki fiyat hareketleriyle altındaki gelişmelere baktığımız altın odaklı bir sisteme geçmenin ne kadar sağlıklı olacağı açıktır. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına en çok kazandıran maden olarak varlığını sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edecektir."