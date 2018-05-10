13 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla kuyum sektöründe bu yıl da büyük bir hareketlilik yaşanması öngörülüyor. Sektördeki hareketliliğin hafta sonu daha da artması bekleniyor. Altın ve mücevherde, annelere özel tasarlanan ürünlerin yanı sıra kişiye özel tasarımlar da tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Kuyumcular, pırlanta tektaştan beştaşa, melek kolyelerden kalpli kolyelere, otantik takılardan renkli taşlılara, anturaj yüzüklerden pırlantalı ve incili ürünlere kadar çok sayıda ürünü esnek fiyat aralıkları, taksit seçenekleri ve Anneler Günü'ne özel indirimler ile satışa sunuyor.
Yaklaşık 300 liradan başlayan kalpli ya da isimli kolyelerin fiyatları, eklenen her taş ve tasarım ile daha da artıyor. Anneler için tercih edilen altın takıların fiyatları 500 ila bin lira, mücevherlerin ise 500 ila 5 bin lira arasında değişiyor.
ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamada, sektörün Anneler Günü için özel modeller ve koleksiyonlar hazırladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Fiyatlardaki belirsizlikler, piyasayı ve karlılık oranlarını olumsuz etkilese bile artık tüketiciler, vatandaşlar, bu fiyatlara ve altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine alıştı gibi... Bütçeleri oranında alım yapmayı sürdürüyor. Altın fiyatlarının artmasıyla piyasadaki genel kanı, işlerin düşeceği yönündeydi. Fakat tersine, piyasada güven ortamı oluştu ve tasarruf ürünlerine olan talep artmaya başladı.
Bunun yanında insanlar, bu yıl hediye alımlarında altını teknolojik ürünlerin yerine tercih etmeye başladı. Çünkü altın, yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran ve geri dönüşünde yatırımcısına belirli bir kar bırakan bir maden... Özellikle tüketiciler anneleri için altın takıların yanında elmaslı mücevherleri satın alıyor. Anneler Günü nedeniyle yüzük, kolye ve küpe gibi ürünlerin yanı sıra pırlantalı ürün grubunda da bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz."
Her yıl olduğu gibi, 2018'de de elmaslı ürünlere büyük talep olduğunu dile getiren Atayık, elmaslı kolye ve yüzüklerin, anneler için en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını bildirdi. İncili ürünler ya da altınların da revaçta olduğunu vurgulayan Atayık, "Tuğralı kolye, burgu zincirler, yüzükler, küpelerde artış görüyoruz. Pırlanta almak isteyenler de fantezi bir ürün alabilir. Bu yıl özellikle çok tercih edilen tektaş ve beştaş pırlantalar, Anneler Günü için de hediye olarak talep görüyor." ifadelerini kullandı.
"22 VE 18 YERİNE 14 AYARDAKİ ALTIN TAKILAR İLGİ GÖRÜYOR"
Mustafa Atayık, medyada bu yıl altın kavramının çok popüler olduğunu gördüklerini, altına talepte ilan ve reklamların önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Herkesin bütçesine göre bir ürün seçtiğini ifade eden Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Altınlı takılar 500 bin lira, pırlantalı mücevherler ise bin 3 bin lira arasında değişiyor. İşlem hacminde bakıldığında Anneler Günü, Sevgililer Günü kadar hareketli olmuyor. Ama yine de güzel bir artış var. Anneler Günü nedeniyle ciro olarak normal günlerin yüzde 30-40 yukarısına çıkılabiliyor. Hafta sonuna doğru hareketliliğin daha da artacağına inanıyoruz. Alım gücü azaldığı için alışlarda ufak bir oynama söz konusu ama nakit verilemediği takdirde kredi kartına taksitle alışverişlerini yapabiliyorlar.
Altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle kuyumcular, tüketicilerin bütçelerine uygun ürünler üretiyor. Gramaj olarak daha hafif, ayar olarak da 22 ve 18 yerine 14 ayardaki altın takılar ilgi görüyor. Mücevherde genel olarak 500 lira ile 5 bin lira arasında ürünler tercih ediliyor. Elmas ve pırlantalı ürünler olunca da bu fiyat, bin lira ile 5 bin TL arasında değişiyor. Bütçeye göre bu fiyat aralığı yükselebiliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.