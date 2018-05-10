13 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla kuyum sektöründe bu yıl da büyük bir hareketlilik yaşanması öngörülüyor. Sektördeki hareketliliğin hafta sonu daha da artması bekleniyor. Altın ve mücevherde, annelere özel tasarlanan ürünlerin yanı sıra kişiye özel tasarımlar da tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Kuyumcular, pırlanta tektaştan beştaşa, melek kolyelerden kalpli kolyelere, otantik takılardan renkli taşlılara, anturaj yüzüklerden pırlantalı ve incili ürünlere kadar çok sayıda ürünü esnek fiyat aralıkları, taksit seçenekleri ve Anneler Günü'ne özel indirimler ile satışa sunuyor.

Yaklaşık 300 liradan başlayan kalpli ya da isimli kolyelerin fiyatları, eklenen her taş ve tasarım ile daha da artıyor. Anneler için tercih edilen altın takıların fiyatları 500 ila bin lira, mücevherlerin ise 500 ila 5 bin lira arasında değişiyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamada, sektörün Anneler Günü için özel modeller ve koleksiyonlar hazırladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fiyatlardaki belirsizlikler, piyasayı ve karlılık oranlarını olumsuz etkilese bile artık tüketiciler, vatandaşlar, bu fiyatlara ve altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine alıştı gibi... Bütçeleri oranında alım yapmayı sürdürüyor. Altın fiyatlarının artmasıyla piyasadaki genel kanı, işlerin düşeceği yönündeydi. Fakat tersine, piyasada güven ortamı oluştu ve tasarruf ürünlerine olan talep artmaya başladı.

Bunun yanında insanlar, bu yıl hediye alımlarında altını teknolojik ürünlerin yerine tercih etmeye başladı. Çünkü altın, yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran ve geri dönüşünde yatırımcısına belirli bir kar bırakan bir maden... Özellikle tüketiciler anneleri için altın takıların yanında elmaslı mücevherleri satın alıyor. Anneler Günü nedeniyle yüzük, kolye ve küpe gibi ürünlerin yanı sıra pırlantalı ürün grubunda da bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz."

Her yıl olduğu gibi, 2018'de de elmaslı ürünlere büyük talep olduğunu dile getiren Atayık, elmaslı kolye ve yüzüklerin, anneler için en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını bildirdi. İncili ürünler ya da altınların da revaçta olduğunu vurgulayan Atayık, "Tuğralı kolye, burgu zincirler, yüzükler, küpelerde artış görüyoruz. Pırlanta almak isteyenler de fantezi bir ürün alabilir. Bu yıl özellikle çok tercih edilen tektaş ve beştaş pırlantalar, Anneler Günü için de hediye olarak talep görüyor." ifadelerini kullandı.

"22 VE 18 YERİNE 14 AYARDAKİ ALTIN TAKILAR İLGİ GÖRÜYOR"

Mustafa Atayık, medyada bu yıl altın kavramının çok popüler olduğunu gördüklerini, altına talepte ilan ve reklamların önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Herkesin bütçesine göre bir ürün seçtiğini ifade eden Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altınlı takılar 500 bin lira, pırlantalı mücevherler ise bin 3 bin lira arasında değişiyor. İşlem hacminde bakıldığında Anneler Günü, Sevgililer Günü kadar hareketli olmuyor. Ama yine de güzel bir artış var. Anneler Günü nedeniyle ciro olarak normal günlerin yüzde 30-40 yukarısına çıkılabiliyor. Hafta sonuna doğru hareketliliğin daha da artacağına inanıyoruz. Alım gücü azaldığı için alışlarda ufak bir oynama söz konusu ama nakit verilemediği takdirde kredi kartına taksitle alışverişlerini yapabiliyorlar.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle kuyumcular, tüketicilerin bütçelerine uygun ürünler üretiyor. Gramaj olarak daha hafif, ayar olarak da 22 ve 18 yerine 14 ayardaki altın takılar ilgi görüyor. Mücevherde genel olarak 500 lira ile 5 bin lira arasında ürünler tercih ediliyor. Elmas ve pırlantalı ürünler olunca da bu fiyat, bin lira ile 5 bin TL arasında değişiyor. Bütçeye göre bu fiyat aralığı yükselebiliyor."