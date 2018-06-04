Kuzey Denizi'ni 3D kurtaracak

Kuzey Denizi’nde giderek yok olmaya yüz tutan istiridye ve diğer canlı türleri, 3D yazıcılar sayesinde geri dönüyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), Kuzey Denizi’nde 3D yazıcı ile hazırlanan yeni istiridye yataklarının inşaatına başladı. Bu dünyada bir ilk olacak.

Schiermonnikoog Adası’nın kuzeyinde 20 bin metre derinlikte kurulan yatağa, Norveç’ten getirilen 6 ton istiridye yerleştirildi.

WWF proje lideri Emilie Reuchlin-Hugenholtz’e göre, istiridye yatakları biyoçeşitliliğin sıcak noktaları. 3D yazıcılar sayesinde yaratılan bu alanlar, Kuzey Denizi’nde doğal yaşamın yeniden canlanmasını sağlayacak.

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