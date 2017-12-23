Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, bölgedeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe 13.00 ile Kabatepe-Gökçeada 15.00 seferlerini iptal etti.

AA'nın haberine göre; diğer hatlardaki seferler, tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

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