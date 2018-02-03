Bölgede dünden bu yana etkili olan kuvvetli lodosun saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm seferler ile 07.15 Bozcaada-Geyikli ve 08.00 Geyikli-Bozcaada seferlerini iptal etti.

Diğer hatlardaki seferler devam ediyor.

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