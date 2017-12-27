Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın şiddetini artırarak saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağını belirtildi.

AA'nın haberine göre, Cuma günü öğle saatlerine doğru etkisini kaybedecek fırtınaya karşı, denize açılacakların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

Balıkesir Valiliği

fırtına uyarısı

ege denizi

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